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الإثنين، 22-11-2021 02:44 م

النواب يختار لجنة الرد على خطاب العرش -أسماء

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الوكيل الاخباري- اختار مجلس النواب في جلسته الاثنين، لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش.

ووافق المجلس على مقترح النائب خليل عطية باختيار النواب:أيمن المجالي، نواف الخوالدة، حابس الشبيب، سلامة البلوي، وعمر النبر، محمد المحارمة، ناجح العدوان، عبدالسلام الذيابات، يسار الخصاونة، عطا ابداح، أحمد السراحنة، تيسير كريشان، عبدالرحيم الازايدة، عمر العياصرة، فراس القضاة، حسن الرياطي، توفيق المراعية، اسلام الطبشات، وعبير الجبور، وجعفر الربابعة، وهايل عياش، مع اضافة النواب عائشة الحسنات، وآمال الشقران، وفايز بصبوص، زهير السعيدين، ومحمد شطناوي، ومحمد العبابنة.

واعتذر عن المشاركة باللجنة وفق اقتراح عطية النائب صالح العرموطي.

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