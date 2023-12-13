الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

منهن من اختصت الطب وأخرى الهندسة.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة 5 طالبات بحادث سلحوب

انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

وزارة العدل تصدر 466 ألفا و688 شهادة عدم محكومية خلال 11 شهرا

كمين محكم من المقاومة يستهدف 15 جندياً والاحتلال يكشف حصيلة مصابيه

انفجار قوي يهز جنين وسط تعزيزات إسرائيلية جديدة

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

لقاء موسع اليوم لكافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لمناقشة جرائم الاحتلال بحق الاسرى

مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر أدوية في مستشفى الملك المؤسس

بايدن يطلب من السيسي فتح بوابة الحدود أمام فلسطينيي غزة

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

عاجل

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

الأربعاء، 13-12-2023 02:44 م

النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

0L5A0411


الوكيل الإخباري - دعا ممثلو الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واتخاذ كل التدابير القانونية تجاه العدوان الإسرائيلي، ومحاسبته على جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، جرى بحث آخر المستجدات بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، واستكمال مناقشة الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.


واستهجن النواب صمت المجتمع الدولي على ما يحدث في غزة من تدمير ممنهج وإبادة جماعية، والذي يقف موقف المتفرج تجاه ما يدور في القطاع.


وأضافوا، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحيم المعايعة، أن المنظومة الدولية، عاجزة عن ردع جرائم وانتهاكات الكيان الغاصب، وملاحقة مرتكبيها، وما يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس عدوانا منظما ضد الأطفال الأبرياء والنساء في غزة".


وأوضحوا أن الحرب التي يفوق عدد ضحاياها من المدنيين 18 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، لا يمكن أن تكون حرب عادلة.


كما أن الحرب التي ينجم عنها تهجير قسري لأكثر من مليون إنسان من مساكنهم إلى مناطق غير آمنة، لا يمكن أن تكون دفاعا مشروعا عن النفس، ولا يمكن وصف هذه الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان سوى جرائم حرب، وفقا لما ينص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


وبينوا أن أفضل وصف لما يحدث لحقوق الإنسان في غزة، بأنه إهدار للحقوق، وليس مجرد مساس بها أو انتهاك لها، مؤكدين أنه إعلان صريح عن طريق القوة بأن الكيان الإسرائيلي لا يعترف بالصفة الإنسانية للفلسطينيين.


وجدد النواب، الإشادة بموقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد رفض الأردن وإدانته الشديدة للمجازر البشعة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في غزة، وضرورة إيصال المساعدات الغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع وبشكل مستدام.


كما أكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك ومواقفه الرافضة لأي سيناريو يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، أو نزوحهم سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، مشيدين بجهود جلالته لإنهاء هذه الحرب التي أزهقت أرواح الكثير من الأطفال والنساء، ما يشكل خرقا واضحا للمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية.


إلى ذلك، تبنى مجلس النواب بالأغلبية، مذكرة للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، وإرسالها من خلال رئاسة النواب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-13 at 2.58.09 PM

"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة "معدل الحصول على المعلومات"

WhatsApp Image 2023-12-13 at 1.54.23 PM

المعايعة: خطوات نوعية لترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة

2 (13)

العكور يدعو وزير الأشغال لزيارة موقع حادث تدهور سلحوب

0L5A3239

نائب يطالب وزير الدفاع بتمشيط الحدود الأردنية

0L5A6467

النواب ينعى الشهيد النعيمي والنائب السابق قراقيش

0L5A0427

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 15 سؤالا

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-12-13 at 1.54.23 PM

المعايعة: خطوات نوعية لترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة

WhatsApp Image 2023-12-03 at 2.49.06 PM

الصفدي وغباش يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة

1701283182648

رئيس مجلس الأعيان: الموقف الأردني متقدم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

DWDf1KxWkAEAHq6

الملقي: الأردن يقف بحزم ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني

1701006514808

الصفدي: الملك أعاد البوصلة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين

WhatsApp Image 2023-11-17 at 2.09.21 PM (1)

وزير الداخلية: 29 موقوفا تجاوزوا القانون واعتدوا على "الأمن" والممتلكات