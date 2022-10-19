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الأربعاء، 19-10-2022 01:50 م

النواب يرحّب بوقف أستراليا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

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الوكيل الإخباري - رحّب مجلس النواب بإعلان الحكومة الأسترالية بوقف نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، واصفا الإعلان بـ "الخطوة الشجاعة".

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وفي بيان أصدره الأربعاء، يرى المجلس أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي وتحديداً حل الدولتين.


وأشار الى أنه يرى في تلك الخطوة تأكيداً على أن لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي، وأن القدس هي العاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني العربي الفلسطيني.


وأكد مجلس النواب في بيانه على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والموقف الأردني الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.


 




 

 


 

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