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الإثنين، 22-08-2022 06:16 ص

النواب يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

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الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب جلستين، الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

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وقال مجلس النواب إن الجلستين خُصصتا لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الخامسة اعتبارا من قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع القانون/ المادة 4.


وباشر مجلس النواب في جلسة تشريعية، الأربعاء الماضي، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.


وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".


 




 

 


 

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