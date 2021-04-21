النواب يستكمل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، لاستكمال مناقشة قرار اللجنة المشتركة ( القانونية والمالية)، المتضمن مشــروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.

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كما يستكمل المجلس مناقشة قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.



وبدأ مجلس النواب الاثنين، مناقشة القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، في جلسته برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.



ويتمتع ديوان المحاسبة وفق القانون بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، كجهاز رقابي مستقل يمارس مهامه من دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة.



وأضاف النواب لمهام الديوان، مهمة مراقبة المنح والمساعدات، وصلاحية تدقيق الأنظمة والعمليات المالية المحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.



ويمنع قرار النواب توقيف رئيس ديوان المحاسبة أو محاكمته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، باستثناء حالة "التلبس" مع إبلاغ مجلس النواب بذلك.



وتجتمع الأربعاء، لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت لها من المجلس وعدة قضايا.



وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.



كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، موضوع اتفاقيات شركات توليد الكهرباء.



وتلتقي لجنة فلسطين مع الاتحاد العام للجمعيات المقدسية.

وتجتمع كتلة العزم النيابية، لبحث أمور تهم الكتلة.

وتجتمع جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، لبحث آلية عمل الجمعية.