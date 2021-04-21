الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مؤشرات على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

وفيات الأربعاء 21/4/2021

علماء يدعون لتوخي الحذر من طفرة كورونا الهندية

النواب يستكمل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

انحسار الكتلة الحارة وفرصة لأمطار خفيفة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الاربعاء

حرق وتكسير مركبات في اربد ومشاجرة جماعية في جرش والامن يتدخل

انحسار الاجواء الحارة وامطار متوقعة اليوم و موجة حر جديدة قريباً

الخرابشة يكشف للوكيل طريقة الوصول الى نسبة ايجابية 5% في فحوصات كورونا

الأربعاء، 21-04-2021 07:59 ص

النواب يستكمل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

نوالب
توضيحية


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، لاستكمال مناقشة قرار اللجنة المشتركة ( القانونية والمالية)، المتضمن مشــروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.

اضافة اعلان

كما يستكمل المجلس مناقشة قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.


وبدأ مجلس النواب الاثنين، مناقشة القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، في جلسته برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.


ويتمتع ديوان المحاسبة وفق القانون بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، كجهاز رقابي مستقل يمارس مهامه من دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة.

وأضاف النواب لمهام الديوان، مهمة مراقبة المنح والمساعدات، وصلاحية تدقيق الأنظمة والعمليات المالية المحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.


ويمنع قرار النواب توقيف رئيس ديوان المحاسبة أو محاكمته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، باستثناء حالة "التلبس" مع إبلاغ مجلس النواب بذلك. 


وتجتمع الأربعاء، لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت لها من المجلس وعدة قضايا.


وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.


كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، موضوع اتفاقيات شركات توليد الكهرباء.


وتلتقي لجنة فلسطين مع الاتحاد العام للجمعيات المقدسية.
وتجتمع كتلة العزم النيابية، لبحث أمور تهم الكتلة.
وتجتمع جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، لبحث آلية عمل الجمعية.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1618920532723

فلسطين النيابية والشؤون الفلسطينية تبحثان أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

مجلس النواب

مشتركة نيابية تقر مواد بمشروع قانون أمانة عمان

a

تربوية الأعيان تبحث تحديات قطاع التعليم العالي

اعيان

الأعيان .. إقرار مشاريع عدة قوانين

نواب

النواب .. مناقشة مشاريع قوانين اليوم

1618842763591

مالية الأعيان تزور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار متعلقة
نواب

النواب .. مناقشة مشاريع قوانين اليوم

نو

مناقشة نيابية حول مشاريع قوانين اليوم

نواب

الإثنين أول جلسة للنواب في رمضان

نوا

مناقشة نيابية لحيثيات اختيار رؤساء الجامعات اليوم

ت

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين اليوم

الخصاونة

بيان صادر عن مجلس النواب حول لقاء رئيس الوزراء اليوم