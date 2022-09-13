النواب يستكمل مناقشة مشروع حقوق الطفل الأربعاء

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

يستكمل مجلس النواب، يوم غد الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 اعتبارا من المادة رقم (2).



وكان المجلس بدأ بمناقشة مشروع القانون في الجلسة السابقة بعد الانتهاء من إقرار مشروع قانون المجلس الطبي الأردني، حيث أبدى النواب ارتياحهم للتعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) على مشروع القانون.



ومن المتوقع أن تكون معارضة مشروع القانون أقل حدة بعد تجويده من اللجنة المشتركة، حيث أبدى عدد من النواب ارتياحهم للتعديلات التي راعت الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية وخصوصية المجتمع الأردني المحافظ.



وبعد إقرار مشروع القانون وفق الأطر الدستورية، فإنه سيعمل به بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



وكانت أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أن الأردن تحفظ على المواد 14 و20 و21 الواردة باتفاقية حقوق الطفل.



وقالت بني مصطفى إن المواد متعلقة بحق تغيير الدين والتبني، لافتة إلى أن مشروع قانون حقوق الطفل الذي ورد من الحكومة يراعي الخصوصية الأردنية.



وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ نظرا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.



وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل.



يشار إلى أن الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة قد شارفت على الانتهاء مع توقعات بصدور الإرادة الملكية بفضها قبل 30 أيلول المقبل.



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