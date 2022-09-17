النواب يستكمل مناقشة مشروع حقوق الطفل الاثنين

الوكيل الإخباري - يستكمل مجلس النواب، الاثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 اعتبارا من المادة رقم 11.

اضافة اعلان

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ نظرا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.

وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل.