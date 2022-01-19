الأربعاء 19-01-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الأربعاء 19-1-2022

برامج إغاثية للشتاء من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

12% من مشتركي الضمان غير اردنيين

طهران: أوميكرون هو الطاغي خلال أسبوع في أنحاء إيران

الدوريات الخارجية : جميع الطرق سالكة وأمطار غزيرة على هذه الطرقات

السعودية تحدد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض

السير لـ الوكيل : كل الطرق في عمّان سالكة ولا اغلاقات حتى الآن

الأمن يحذر الأردنيين

الدفاع المدني: 27 إصابة جراء حوادث اختناق خلال 24 ساعة

وزير النفط الإيراني: أبرمنا اتفاقات مع روسيا ستؤدي قريبا إلى توقيع عقود

الأربعاء، 19-01-2022 06:45 ص

النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون رخص مهن أمانة عمّان

نواب ٢


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة تشريعية صباحية لمناقشة عدة مشاريع قوانين أقرتها لجان مختصة، وكتب واردة من الحكومة.

اضافة اعلان


المجلس يستكمل مناقشة قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) والمتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019/ المادة (6)، بالإضافة إلى الملحق رقم (4) وسيكون بند ما يستجد من أعمال بداية الجلسة ولمدة ساعة واحدة فقط.


وشرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها الاثنين الماضي، برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019.


وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202217161236960834768

المنخفض الجوي يؤجل جلسة النواب الأربعاء

69be148a-0e92-4560-bb83-2b01ac19eeee

الدغمي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020

WhatsApp Image 2022-01-18 at 3.49.37 PM

الدغمي يستقبل السفير الكوري

WhatsApp Image 2022-01-18 at 2.02.15 PM

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا وأوقيانوسيا تستقبل نائب وزير الخارجية الماليزي

1642507094582

البيئة: نستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

60437898a0b63

الأعيان يقرّ معدّل قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار متعلقة
12202131124354975347899

الطاقة النيابية تجتمع الأحد لمناقشة قرار رفع أسعار البنزين

2987586-1627040730

لقاءات لرأب خلاف النواب اليوم.. وجلسة الأحد لن تخلو من الحدة

12202128154329735859855

استمرار محاولات تطويق أزمة "النواب".. وبوادر إصلاح قبل جلسة الأحد

61cb3b97c3084

في حال تقديم شكوى.. تعرف على آلية محاكمة النواب أمام القضاء

Screenshot_6

النائب الحواري: "احنا مش زعران ورح ناخذ حقنا بالصاع الوافي"

نواب

تأجيل جلسة مجلس النواب لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية إلى الخميس