النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون رخص مهن أمانة عمّان

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة تشريعية صباحية لمناقشة عدة مشاريع قوانين أقرتها لجان مختصة، وكتب واردة من الحكومة.

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المجلس يستكمل مناقشة قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) والمتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019/ المادة (6)، بالإضافة إلى الملحق رقم (4) وسيكون بند ما يستجد من أعمال بداية الجلسة ولمدة ساعة واحدة فقط.



وشرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها الاثنين الماضي، برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019.



وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار".