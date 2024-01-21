النواب يستكمل مناقشة معدل ضمان حق الحصول على المعلومات الاثنين

الوكيل الإخباري - يستكمل مجلس النواب، غدا الاثنين في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 اعتبارا من المادة 13. اضافة اعلان





وكان دعا رئيس المجلس أحمد الصفدي مجلس النواب للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين 2024/1/22 لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة.



وتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا تقرير ديوان المحاسبة السنوي الحادي والسبعين لعام 2022، وقرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رقم (3) تاريخ 2012/1/14 والمتضمن مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.



وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.



كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

