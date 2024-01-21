الأحد 21-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الدفاع المدني: وفاة شخص بصعقة كهربائية في مأدبا وإصابة 9 بسبب حريقين في إربد وعجلون

بيان من الضمان حول رواتب تقاعد الشيخوخة

القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من شمالي قطاع غزة

الاستثمار تطرح فرصا استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

سرايا القدس: استهدفنا مركز قيادة لجيش الاحتلال وسيطرنا على طائرة استطلاع

7 شهداء في قصف مدفعي واستهداف برصاص قناص إسرائيلي في غزة

أكثر من 25 ألف شهيد في غزة منذ بداية العدوان

2718 زائراً لتلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

كلية الطب في جامعة البلقاء تحصل على الاعتماد الطبي

تعميم من التربية حول إعادة تكليف معلمي الإضافي خلال الفصل الدراسي الجديد

عاجل

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 25105 منذ 7 أكتوبر

الأحد، 21-01-2024 11:12 ص

النواب يستكمل مناقشة معدل ضمان حق الحصول على المعلومات الاثنين

M63A9908


الوكيل الإخباري - يستكمل مجلس النواب، غدا الاثنين في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 اعتبارا من المادة 13.اضافة اعلان


وكان دعا رئيس المجلس أحمد الصفدي مجلس النواب للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين 2024/1/22 لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة.

وتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا تقرير ديوان المحاسبة السنوي الحادي والسبعين لعام 2022، وقرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رقم (3) تاريخ 2012/1/14 والمتضمن مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.

كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202324131053657635197

مالية النواب تنهي مناقشات موازنة 2024 الأسبوع الحالي

WhatsApp Image 2024-01-20 at 12.21.11 PM

الصفدي ينعى النائب الأسبق صدقي الشباطات

0L5A0017

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان

WhatsApp Image 2024-01-17 at 3.06.25 PM

"البرلمانية الأردنية القبرصية" تؤكد دور الوصاية الهاشمية في القدس

0L5A9955

النواب يُقر 13 مادة من مُعدل الحصول على المعلومات

WhatsApp Image 2024-01-17 at 2.51.58 PM

الربابعة رئيسًا لـ"الائتلاف الوطني النيابية"

أخبار متعلقة
1705239121477

مالية النواب تناقش موازنتي سلطة العقبة وإقليم البترا

0L5A0411

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

0L5A0017

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد غدا الأربعاء

WhatsApp Image 2023-12-26 at 12.25.12 PM

الصفدي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2022

0L5A0427

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة 4 وزارات

0L5A0017

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة وزارتي الأشغال والتخطيط