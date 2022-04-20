النواب يشيد بجهود الملك في مواجهة انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

الوكيل الإخباري - أشاد مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال الأيام الماضية، فيما يخص الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك عبر تواصله مع زعماء قادة الدول الصديقة والشقيقة لتوحيد موقف عربي ودولي واحد لوقف الانتهاكات التي تتم من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى المبارك.

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وأشار بيان تبناه المجلس اليوم الأربعاء، إلى أن تلك الجهود المستمرة هي رسالة تأكيد للعالم أجمع أن الأردن وبقيادة عميد آل البيت الملك عبدالله الثاني لم ولن يتخلى عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وسيبقى المدافع الأول عنها في وجه كل من يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات في محاولة لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لها.



وهنأ البيان جلالة الملك عبدالله الثاني بالسلامة لعودته الى ارض الوطن سالماً معافى بعد اجراءه للعملية الجراحية سائلين الله ان يحفظ جلالته و يديم عليه نعمة الصحة و العافية.



وكان النواب، تبنى في مستهل جلسته التشريعية اليوم الأربعاء، بيان كتلة التيار الديمقراطي النيابية، الذي تلاه رئيس الكتلة أيمن المجالي.