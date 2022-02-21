الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

قرار هام لوزير العمل عن العمّال غير الأردنيين والفتيات العاملات في البارات والأندية الليلية - وثائق

وفاة النائب السابق عزيز العبيدي

صناعة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع رومانيا

الهناندة: نمتلك البنية التحتية لإتمام التحول الرقمي

تفاصيل جديدة حول وفاة الشاب الأردني محمد الابراهيم دهساً في مصر

لطلبة التوجيهي التكميلي .. الاعلان عن نتائج القبول الموحد اليوم الاثنين

أردنية تستحدث مشروعاً لصناعة زبدة الفول السوداني

الخارجية: ترتيبات لنقل جثمان شاب أردني توفي دهساً في مصر

هام من الضمان حول زيادة الراتب الخاضع للاقتطاع - تفاصيل

اصابة الخصاونة بكورونا تلغي اللقاء مع السيسي

الإثنين، 21-02-2022 12:42 م

النواب يصر على قراره برفض زيادة إيرادات العقبة الخاصة

16122_large


الوكيل الإخباري - أصر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، على قراره السابق بشأن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المعاد من مجلس الأعيان.

اضافة اعلان


وكان الاعيان، وافق على مشروع الحكومة القاضي بزيادة ايرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات، وبنسبة 40 بالمئة، مقارنة مع 25 بالمئة المعمول بها حالياً، فيما كان قرار النواب السابق عدم الموافقة على زيادة الايرادات.


وأقر النواب خلال الجلسة، القانون المعدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.


وينقل المشروع المهام والصلاحيات المناطة بهيئة الاستثمار المنشأة عام 2014 الى وزارة الاستثمار، بعد انقضاء الهيئة واعتبار وزارة الاستثمار الخلف القانوني والواقعي لها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1645440369109

الفايز: الأردن يقف إلى جانب الإمارات ضد أي اعتداء يستهدف استقرارها

M63A9908

مجلس النواب يناقش 7 اسئلة نيابية للحكومة

0L5A0427

النواب يوافق على معدل النزاهة ومكافحة الفساد

FK5pmaOWUAEtY9o

دعوة نيابية لإعادة النظر بموعد التوقيت الصيفي

0L5A0017

القانونية النيابية تنظر بمقترحات لتعديل النظام الداخلي للنواب

094540

النواب يطلب تفسير المادة 91 من الدستور

أخبار متعلقة
0L5A0427

النواب يوافق على معدل النزاهة ومكافحة الفساد

5b082853-2c01-40f5-9728-19e493d3f80f

النواب يناقشون قوانين مُعادة من الأعيان ويستمعون لردود حكومية على 14 سؤالاً نيابياً

1644754845705

مشتركة الأعيان توافق على مشروع رخص المهن

89536040_1036860846708292_3729233989022515200_n

الفايز وآل الشيخ يبحثان العلاقات الثنائية بين الأردن والسعودية

1220212872618195936531

نواب الإصلاح يغيبون عن جلسة النواب الاثنين

54230fd3-679b-489f-bc63-78da11883237

توصية بإنهاء ملف التعليم الإضافي في التربية - تفاصيل