الأحد 02-01-2022
الوكيل الاخباري

شاهد فيديو الحادث المؤسف الذي أودى بحياة طبيبة شهيرة بعمان

55% إشغال فنادق العقبة ليلة رأس السنة

تعرف على اقل درجة حرارة سُجلت بتاريخ الاردن

خريف النخب.. والوطن!

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. طرح عطاءات لبناء 16 مدرسة حكومية

الحكومة تمدد خدمات مدير عام الضريبة

بلد عربي يدرس قرار الإقفال العام بعد انتشار متحور أوميكرون

محافظ إربد : لا تهاون في متابعة تنفيذ أمر الدفاع 35

اتفاقية لحوسبة مركز صحي إصلاح وتأهيل سواقة

احالة ألوية في الأمن العام الى التقاعد - أسماء

الأحد، 02-01-2022 01:14 م

النواب يصوّت على إضافة "الأردنيات" إلى الدستور الأردني

WhatsApp Image 2022-01-02 at 11.20.21 AM


الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأحد، بالموافقة على تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني.

اضافة اعلان

 

وصوّت 94 نائب مع التعديل، فيما رفضه 26، من أصل 120 نائب صوتوا.

 

وتضمن التعديل إضافة كلمة "والأردنيات" بعد كلمة "الأردنيين" الواردة فيه.

 

وأثارت إضافة كلمة "الأردنيات" جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مخاوف من فتح الباب أمام إجراء تعديلات على القوانين مستقبلا.

 

وعبّر نواب عن مخاوفهم من تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية، وسط مخاوف أخرى تتعلق بالإرث والجنسية,

 

من جهتها أكدت الحكومة أن التعديلات جاءت تكريما للمرأة الأردنية وأن الأردن لا يرضخ لضغوط المنظمات والمؤسسات المانحة.

 

وقالت إن المساواة بين الأردنيين والأردنيات ليست مطلقة وهي نسبية.

 

وأوضحت أن التعديل بإضافة "الأردنيات" للدستور الأردني لا يتعارض مع القوانين الأخرى وأن قانون الأحوال الشخصية والمحاكم تستند في عملها إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض معها.

 

وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي قد رفع الجلسة النيابية، الثلاثاء الماضي، بعد مشادات واشتباك بالأيدي بين عدد من النواب تحت القبة.

 

وأثارت إضافة كلمة "الأردنيات" إلى مشروع قانون التعديلات الدستورية جدلا كبيرا بين النواب، وسط رفض كبير لإدراجها وخاصة أن الدستور الأردني لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات.




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-01-02 at 12.42.17 PM

القرار النيابية: التعديلات الدستورية جاءت لتواكب التطورات في مجال التشريع

12202123105531684164067

مجلس النواب: وليمة الدغمي للنواب على نفقته الخاصة - صور

12202126153720400734105

العودات يوضح حول المقصود بالمساواة في التعديلات الدستورية

file-20181206-128190-1qhhrri

نائب يطالب بإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية

1220211971951515377964

نواب يرفضون إضافة "الأردنيات" إلى الدستور: إضافتها لغو

12202115132930947921997

عطية يؤيد إضافة "الأردنيات" إلى الدستور الأردني

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2021-12-13 at 11.53.30 AM

"البرنامج النيابية" تؤكد أهمية العمل الكتلوي البرامجي للنهوض بالأداء التشريعي والرقابي

1202119231235234914069

مذكرة نيابية تطالب برحيل حكومة الخصاونة

12021514343793105692

العودات: الملك بشرنا بأن الأيام المقبلة ستحمل الخير للجميع

WhatsApp Image 2021-12-12 at 2.14.56 PM

الشواربة يتعهد بحل قضية موظفي الأمانة العاملين في مراكز التحصيل

11202119212439314285086

الدغمي: لو طالب ثلث النواب بإقالتي سأستقيل

4-72

نائب: طرح الثقة بالحكومة إذا لم تتراجع عن اتفاق النوايا