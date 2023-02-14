النواب يصوت على مشروع قانون الموازنة العامة الأربعاء

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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رجحت مصادر نيابية التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، يوم غد الأربعاء.وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجلس النواب سيستمع لرد الحكومة على مناقشات النواب، قبل أن يشرع المجلس بالتصويت على الموازنة.ويتم التصويت على بنود الموازنة العامة فصلا فصلا سندا لأحكام المادة 112 من الدستور الأردني، والمادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب.ومن المتوقع أن يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة خلال جلسات غدا الثلاثاء، وكان دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، أعضاء المجلس الراغبين بالحديث خلال المناقشات إلى تسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة.يشار إلى أن مجلس النواب سيحيل مشروع الموازنة العامة لسنة 2023 إلى مجلس الأعيان، وفي حال موافقته، ترسل الموازنة لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية، ونشرها في الجريدة الرسمية، للمباشرة بعد ذلك في صرف النفقات الواردة في بنود الموازنة.