النواب يطالبون بإزالة المعيقات عن قطاع السفريات

01:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760530 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، لمناقشة أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع سيارات السفريات في المملكة. اضافة اعلان





وأكد البدادوة أن الدور الرقابي للجنة يفرض عليها العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع النقل، باعتباره أحد القطاعات الحيوية والداعمة للاقتصاد الوطني.



وأضاف، بحضور وزير النقل نضال القطامين، ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري رياض الخرابشة، ومدير إدارة السير العميد رائد العساف، إلى جانب عدد من أصحاب سيارات السفريات العاملة على خطي العقبة–السعودية وعمان–السعودية، أنه تم إمهال العاملين على هذه الخطوط فرصة للتوافق على حلول تُرضي جميع الأطراف.



وأشار إلى ورود شكاوى وملاحظات عدة للجنة تتعلق بإيقاف تصاريح بعض سيارات السفريات العاملة على تلك الخطوط، مشددًا على أن اللجنة ستتابع مع الجهات المعنية تذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع المهم والرافد لخزينة الدولة.



من جهتهم، أكد النواب تيسير أبو عرابي، وهايل عياش، وصالح أبو تايه، ومحمد المراعية، ومحمد المحاميد، وجهاد مدانات، وحسن الرياطي، وإسلام العزازمة، أهمية إزالة المعيقات أمام قطاع السفريات وضمان استمرارية عمله وفق أسس تنظيمية عادلة.



من جانبه، قال القطامين إن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية لإيجاد حلول تتعلق بسيارات السفريات الأجنبية وتجولها داخل المحافظات، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بمراكز الانطلاق والوصول، إضافة إلى ضبط استخدام سيارات النقل الخصوصي في نقل المسافرين.



من جهته، أوضح الخرابشة أنه سيتم إمهال العاملين على خطي العقبة–السعودية وعمان–السعودية، بناءً على طلب لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، للتوافق فيما بينهم على حلول تسهم في تذليل الصعوبات التي تواجههم.



بدوره، أكد العساف أن تنظيم تجول المركبات في المملكة تحكمه أحكام المادة (36) من قانون السير.



وعلى صعيد آخر، عقدت اللجنة اجتماعًا منفصلًا لبحث موضوع النقل الداخلي في مناجم الحسا والشيدية، بحضور وزير النقل، ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وعدد من أصحاب وسائط النقل العاملة في تلك المناجم.



وقال البدادوة إن اللجنة ستعقد لقاءً الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة، بهدف التوصل إلى حلول تسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع النقل الداخلي.

تم نسخ الرابط





