النواب يطالب الحكومة بالتحرك مع المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في جنين من أعمال إجرامية أدت إلى استشهاد تسعة فلسطينيين، يدلل على أن المحتل لا يؤمن إلا بنهج الوحشية واستباحة الدم الفلسطيني، والتعدي على قرارات الشرعية الدولية.



وطالب الصفدي في بيان باسم المجلس اليوم الخميس، من الحكومة بالتحرك مع الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم من أجل وقف جرائم المحتل، وردعه عن وحشيته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل صاحب الأرض والحق والقضية، مؤكداً أن حملة التصعيد العسكرية للمحتل إنما تعكس حجم التطرف لدى قياداته.



وأكد المجلس إن ما تقوم به حكومة الاحتلال، لن يسهم إلا بمزيد من التوتر والتصعيد في الداخل الفلسطيني الذي يحق له الدفاع عن نفسه بوجه آلة القتل والدمار التي لم يسلم منها لا بشر ولا حجر ولا شجر.



وحذر المجلس، من التصعيد الخطير الذي يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة بشكل عام، والذي يقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل، الأمر الذي يتطلب التدخل الفوري والسريع من قبل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي لوقف كافة انتهاكات المحتل البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة