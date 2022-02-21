الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

اصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

هل يصيب أوميكرون أذني الإنسان؟

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

حبه لأحد أقربائه الذي تعرض لحادثة سقوط.. أردني يصنع جهازا يساعد مرضى الشلل الرباعي

الإثنين، 21-02-2022 11:33 ص

النواب يطلب تفسير المادة 91 من الدستور

094540


الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.

اضافة اعلان


وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.


وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
16122_large

النواب يصر على قراره برفض زيادة إيرادات العقبة الخاصة

16122_large

النواب يصر على قراره برفض زيادة إيرادات العقبة الخاصة

0L5A0427

النواب يوافق على معدل النزاهة ومكافحة الفساد

FK5pmaOWUAEtY9o

دعوة نيابية لإعادة النظر بموعد التوقيت الصيفي

0L5A0017

القانونية النيابية تنظر بمقترحات لتعديل النظام الداخلي للنواب

0L5A0245

جدل تحت القبة حول سفر النواب.. والدغمي يوضح

أخبار متعلقة
5b082853-2c01-40f5-9728-19e493d3f80f

النواب يناقشون قوانين مُعادة من الأعيان ويستمعون لردود حكومية على 14 سؤالاً نيابياً

0L5A6224

النواب يحيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للجنته المختصة

2987551-26320979

عطية يدعو الدغمي إلى التدخل لإنهاء الخلاف النيابي

1220212872618195936531

نواب الإصلاح يغيبون عن جلسة النواب الاثنين

720202912045422849982

لجان نيابية تناقش عقود شراء الخدمات في التلفزيون وتهجير أهالي حي الشيخ جراح

54230fd3-679b-489f-bc63-78da11883237

توصية بإنهاء ملف التعليم الإضافي في التربية - تفاصيل