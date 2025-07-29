النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية

وخلال اللقاء، ثمّن رئيس وأعضاء اللجنة الجهود النوعية التي تبذلها الإدارة في ضبط تجار ومروّجي المواد المخدرة، إلى جانب البرامج التوعوية المتكاملة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب، بهدف رفع الوعي بخطورة هذه الآفة وأساليب الوقاية منها.
وقدّم مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد حسان القضاة، إيجازًا شاملًا استعرض فيه آليات عمل الإدارة واستراتيجياتها المتبعة في التصدي لجرائم المخدرات، مؤكدًا على النهج المتوازن الذي تتبعه الإدارة بين الجانب الأمني، والوقائي، والعلاجي، في إطار رؤية شمولية لحماية المجتمع.
وفي ختام الزيارة، اطلع الوفد النيابي على عدد من مرافق الإدارة، واستعرض التقنيات الفنية الحديثة المستخدمة في الكشف عن المواد المخدرة وضبطها، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة الوطنية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.
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