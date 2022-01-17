النواب يعدّل المادة 75 من الدستور كما وردت من الأعيان

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تعديل المادة 75 من الدستور كما وردت من مجلس الأعيان.

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ووافق 102 نواب على التعديل، فيما خالفه 13، من أصل 115 نواب حضروا الجلسة.

وكان مجلس الأعيان وافق الخميس الماضي، على إقرار التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب، على أن يتم تعديل المادة 75 من الدستور.

ويتمحور تعديل المادة 75 حول زيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلس الأمة (النواب، الأعيان) من 2% إلى 5% الواردة في الفقرة 2 من المادة، مع إضافة عبارة "على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة".

وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيء من أمواله، أو يقايضها عليه، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد عن 5% وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة".