الأحد 2025-04-13 03:07 م
 

النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية

ل
مجلس النواب
 
الأحد، 13-04-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، يوم غدٍ الاثنين،  جلسة تشريعية وذلك لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشر.

اضافة اعلان

 

ويستكمل النواب مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  لسنة 2024. (اعتبارا من المادة رقم 4)

 

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، بالإضافة إلى مشروعي قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025 وقانون الإحصاءات العامة المعادين من مجلس الأعيان.


ويناقش مجلس النواب قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية  رقم (2) تاريخ 2025/04/09 والمتضمن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

 
gnews

أحدث الأخبار

غت

تكنولوجيا ميزة جديدة من "غوغل".. تعرفوا إليها الآن

ل

شؤون برلمانية النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية

=د

فن ومشاهير زفاف نارين بيوتي يخطف الأنظار بأجواء فخمة - فيديو

النائب زهير الخشمان

شؤون برلمانية النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح الدورة 46 لشرح مضامين رسالة عمان

فا

فن ومشاهير حمادة هلال ضحية إعلان مزيف بفعل الذكاء الاصطناعي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية وزير اسبق يُحذر : مشروع قانون سيحوّل كل من يملك بيتًا إلى مستأجر !

ب

أسواق ومال وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة تنتقد سياسة ترامب الجمركية



 
 





الأكثر مشاهدة