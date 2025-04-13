النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية

ويستكمل النواب مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024. (اعتبارا من المادة رقم 4)
ويناقش مجلس النواب قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية رقم (2) تاريخ 2025/04/09 والمتضمن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
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