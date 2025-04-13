النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، يوم غدٍ الاثنين، جلسة تشريعية وذلك لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشر.

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ويستكمل النواب مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024. (اعتبارا من المادة رقم 4)

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، بالإضافة إلى مشروعي قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025 وقانون الإحصاءات العامة المعادين من مجلس الأعيان.