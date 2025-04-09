النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، لمناقشة قــرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

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