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النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

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مجلس النواب
 
الأربعاء، 09-04-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، لمناقشة قــرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

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وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، خلال اجتماع عقدته الأحد الماضي، برئاسة النائب مصطفى العماوي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

 
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