النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، خلال اجتماع عقدته الأحد الماضي، برئاسة النائب مصطفى العماوي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
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