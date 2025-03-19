النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية

وبرر النواب زيادة المدة من أجل منح دائرة الجمارك والقطاع الخاص الوقت من أجل التكيف مع القانون الجديد، وكذلك إتاحة الوقت لإصدار التعليمات التنفيذية بشكل واضح ودقيق بالإضافة للتخفيف على الشركات والتجار في حال فرض غرامات نتيجة وجود أي تأخير في العمل.
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