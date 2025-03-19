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النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية

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أرشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، المادة الأولى من مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025.

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وصوّت المجلس على أن يبدأ العمل بالقانون بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بدلا من 30 يوما.

وبرر النواب زيادة المدة من أجل منح دائرة الجمارك والقطاع الخاص الوقت من أجل التكيف مع القانون الجديد، وكذلك إتاحة الوقت لإصدار التعليمات التنفيذية بشكل واضح ودقيق بالإضافة للتخفيف على الشركات والتجار في حال فرض غرامات نتيجة وجود أي تأخير في العمل.

 
 
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