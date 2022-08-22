النواب يقرأ الفاتحة على أبناء الدعجة والشهيد آل خطاب

الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أبناء المحامي أحمد الدعجة الخمسة الذين قضوا الجمعة الماضي، في حريق شب داخل أحد الشقق السكنية في منطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء.

اضافة اعلان

كما نعى الدغمي، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، الشهيد الملازم أول حذيفة آل خطاب الذي استشهد إثر تعرضه للسقوط من مظلة، ونعى نجل العين جعفر الحنيطي، والأشخاص الذين قضوا نتيجة إطلاق العيارات النارية خلال احتفالات الثانوية العامة "التوجيهي".





وقرأ أعضاء مجلس النواب الفاتحة على أرواح جميع المتوفين من أبناء الوطن والشهيد آل خطاب، مقدمين أحر التعازي لذويهم وللقوات المسلحة الأردنية.

واستنكر المجلس ظاهرة إطلاق العيارات النارية، معتبرا أن هذا السلوك يرفضه القانون والمنطق.