النواب يقرأ الفاتحة على روح الشهيد الرائد راشد الزيود

جاء ذلك بطلب من النائب محمد الظهراوي في الذكرى العاشرة لاستشهاد الزيود التي تصادف في الأول من آذار.
واستشهد الزيود جراء عملية أمنية نوعية لإحباط مخطط إجرامي وتخريبي مرتبط بعصابة داعش الإرهابية كان يهدف للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية داخل المملكة وزعزعة الأمن الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
نائب يطالب بطرد القائم بأعمال سفارة إيران وفتح الأجواء الأردنية لضرب النظام الإيراني
-
العرموطي: بالاعدادية كان يطلع اسمي بكير وبمجلس النواب بتأخر
-
وزير دولة للشؤون القانونية: يجوز تأمين الأضرار الناجمة عن الظروف الاستثنائية بشروط
-
النائب القبلان: لماذا يُطلب من المواطن تحمل نتائج خسائر شركات التأمين والرواتب العالية فيها؟
-
رئيس مجلس النواب يدين الهجمات الإيرانية على الأردن
-
مصدر نيابي يرجح مناقشة مجلس النواب معدل قانون الضمان الأربعاء المقبل
-
أبو هنية: أمن التزود بالطاقة جزء من الأمن الوطني وتسريع البدائل أولوية استراتيجية
-
المصري: قرار الاحتلال بقطع الغاز يتطلب موقفاً وطنياً حازماً وتسريع البدائل الاستراتيجية