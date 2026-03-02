الإثنين 2026-03-02 01:38 م

النواب يقرأ الفاتحة على روح الشهيد الرائد راشد الزيود

الإثنين، 02-03-2026 12:28 م
الوكيل الإخباري- قرأ مجلس النواب سورة الفاتحة على روح الشهيد الرائد راشد حسين الزيود. اضافة اعلان


جاء ذلك بطلب من النائب محمد الظهراوي في الذكرى العاشرة لاستشهاد الزيود التي تصادف في الأول من آذار.

واستشهد الزيود جراء عملية أمنية نوعية لإحباط مخطط إجرامي وتخريبي مرتبط بعصابة داعش الإرهابية كان يهدف للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية داخل المملكة وزعزعة الأمن الوطني.
 
 


