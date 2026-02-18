الأربعاء 2026-02-18 02:18 م

النواب يقر المادة 21 من قانون الغاز بعد جدل ومخاوف من ارتباطها بالاحتلال

ز
جانب من الجلسة
 
الأربعاء، 18-02-2026 01:18 م

الوكيل الإخباري-   أقر مجلس النواب المادة 21 من مشروع قانون الغاز لسنة 2026 بعد مخاوف أبداها عدد من النواب حول ارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي.

وتنص المادة 21 على: "لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء". 

وأبدى عدد من النواب مخاوفهم من ابرام اتفاقيات ربط غاز مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين باستثناء الاحتلال واقتصارها على الدول العربية فقط.

فيما دعا نواب إلى شطب المادة كاملة من مشروع القانون لأن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة ولا يمكن إجراء أي ربط مع أي جهة إلا بموافقة رئيس الوزراء.

اضافة اعلان

 

وشدد عدد من النواب على أن المجلس يرفض ابرام أي اتفاقيات مع الاحتلال وكان له موقف سابق حيال اتفاقية الغاز مع الاحتلال التي تبين لاحقا أنها أبرمت بين شركتين ولا يجوز عرضها على المجلس.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

أخبار محلية الخدمات الطبية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

الأردن ينضم رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه

أخبار محلية الأردن ينضم رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه

الرئيس الألماني يزور مركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمّان

أخبار محلية الرئيس الألماني يزور مركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمّان

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا".. صراعات تكشف الحكاية

فن ومشاهير أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا".. صراعات تكشف الحكاية

تعبيرية

فن ومشاهير فنان سوري شهير يُعلن اعتزاله - صورة

ت

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر قانون الغاز بعد ماراثون امتد حتى 4 جلسات

تعبيرية

طب وصحة طبيب يحدد علامات الاكتئاب

وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان

أخبار محلية وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان



 






الأكثر مشاهدة