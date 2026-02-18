النواب يقر المادة 21 من قانون الغاز بعد جدل ومخاوف من ارتباطها بالاحتلال

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب المادة 21 من مشروع قانون الغاز لسنة 2026 بعد مخاوف أبداها عدد من النواب حول ارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي.



وتنص المادة 21 على: "لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء".



وأبدى عدد من النواب مخاوفهم من ابرام اتفاقيات ربط غاز مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين باستثناء الاحتلال واقتصارها على الدول العربية فقط.



فيما دعا نواب إلى شطب المادة كاملة من مشروع القانون لأن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة ولا يمكن إجراء أي ربط مع أي جهة إلا بموافقة رئيس الوزراء.

