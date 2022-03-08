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الثلاثاء، 08-03-2022 12:50 م

النواب يقر مادة تتعلق بحالات حل الأحزاب السياسية

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب المادة 35 من مشروع قانون الأحزاب السياسية والتي تتعلق بحالات حل الأحزاب.

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ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، على إضافة عبارة "ارتباطا تنظيميا" على البند رقم 2 في الفقرة ب.

 

ومن الحالات التي يجوز فيها حل الأحزاب إذا خالف أحكام أي من الفقرتين 2 و3 من المادة 16 في الدستور الأردني.

 

كما يحل الحزب إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطا تنظيميا بجهة خارجية، وإذا قبل الحزب تمويلا من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون. 

 

ويستكمل المجلس في هذه الأثناء مناقشة باقي مواد المشروع البالغ عددها 43 مادة.

 

وتاليا المادة 35 الواردة في مشروع قانون الأحزاب:

 



 




 

 


 

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