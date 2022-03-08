النواب يقر مشروع قانون الأحزاب

الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية.

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وحدد القانون مبادئ تأسيس الأحزاب السياسية وعدم المساس أو التعرض للأردنيين في حال الانتساب إلى الأحزاب وكذلك عدم التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي عن انتسابهم للأحزاب والمشاركة فيها.

وسيعمل بالقانون بعد مضي 90 يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء مشروع القانون لتحفيز الأردنيين على تشكيل أحزاب سياسية برامجية والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة،.

كما نقلت صلاحيات قبول طلبات تأسيس الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث يحق لـ300 شخص التقدم بطلب لترخيص الحزب.

وحدد مشروع القانون حالات حل الأحزاب، والفئات الممنوع عليها المشاركة في الأحزاب السياسية .



