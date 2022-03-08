الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

اجراء أولى عمليات علاج " شريان أم الدم الأبهري " في البشير

أوكرانيا تُعلن مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي

توجيه من محافظ البنك المركزي إلى البنوك بشأن السيدات - وثيقة

أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش وبورصة باريس ترتفع أكثر من 2 %

مواطن يناشد بالعثور على 3 من اولاده فقدوا منذ اسبوعين

الأردن يتعاون مع الإمارات في مجال التعلم الرقمي

أماكن تساقط الثلوج في الأردن خلال المنخفض القادم - أسماء

الفراية: لم يتم إجلاء أي مواطن بموجب بنود وثيقة ضبط الجلوة

مؤسسة ولي العهد: أولوية 2022 تعزيز العمل في المحافظات

الحكومة تُخصص 600 مليون دينار لتوليد الكهرباء من الماء

الثلاثاء، 08-03-2022 01:22 م

النواب يقر مشروع قانون الأحزاب

0L5A0427


الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية.

اضافة اعلان

 

وحدد القانون مبادئ تأسيس الأحزاب السياسية وعدم المساس أو التعرض للأردنيين في حال الانتساب إلى الأحزاب وكذلك عدم التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي عن انتسابهم للأحزاب والمشاركة فيها.

 

وسيعمل بالقانون بعد مضي 90 يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وجاء مشروع القانون لتحفيز الأردنيين على تشكيل أحزاب سياسية برامجية والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة،.

 

كما نقلت صلاحيات قبول طلبات تأسيس الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث يحق لـ300 شخص التقدم بطلب لترخيص الحزب.

 

وحدد مشروع القانون حالات حل الأحزاب، والفئات الممنوع عليها المشاركة في الأحزاب السياسية .

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-03-08 at 2.01.25 PM

الدغمي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

WhatsApp Image 2022-03-08 at 12.53.13 PM

الدغمي يكرم سيدات في اليوم العالمي للمرأة

سجن

تعرّف على عقوبة الترويج لحزب محظور في الأردن

M63A9908

النواب يقر مادة تتعلق بحالات حل الأحزاب السياسية

0L5A9955

اجتماع نيابي عاجل بشأن شمول طلبة بالمنح والقروض الثلاثاء

27-1

البرلمان العربي يكرم العين إحسان بركات

أخبار متعلقة
سجن

تعرّف على عقوبة الترويج لحزب محظور في الأردن

0L5A0411

ماذا لو رفض النواب إقرار الموازنة؟.. السيناريوهات المتوقعة

0L5A0017

النواب يدعم قرارا للاتحاد الإفريقي نصرة للشعب الفلسطيني

0L5A0265

الدغمي يهنئ الملك بالعيد الستين ويستذكر ذكرى الوفاء والبيعة

720202912045422849982

النواب يزورون الأضرحة الملكية اليوم

WhatsApp Image 2022-02-06 at 3.26.24 PM

الدغمي وبراند يبحثان تطوير العلاقات بين الأردن وبريطانيا