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الثلاثاء، 29-03-2022 04:08 م

النواب يقر مشروع قانون الانتخاب

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الانتخاب.

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وشرع مجلس النواب، أمس الاثنين، في جلسات صباحية ومسائية، بمناقشة مشروع القانون.

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

كما ورد في الأسباب الموجبة التي قدِمت في مشروع القانون أنه جاء لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، بالإضافة لتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت، الخميس الماضي، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021، وذلك بعد استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، والبالغ عددها 74 مادة.



 




 

 


 

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