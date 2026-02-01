الأحد 2026-02-01 04:26 م

النواب يقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا

ل
أرشيفية
 
الأحد، 01-02-2026 01:54 م

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا.

اضافة اعلان


وقال وزير العدل بسام التلهوني، إن اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا تأتي ترجمة لأحكام قانون تسليم المجرمين.


وبيّن التلهوني خلال جلسة لمجلس النواب، أن الاتفاقيات تنقسم إلى نوعين: الأول تسليم الأشخاص، والثاني نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إضافة إلى المساعدة القانونية والقضائية بين الدولتين، مع التأكيد على أن المصلحة العامة لكلا البلدين تُراعى في هذه الاتفاقيات.


وأوضح أن السلطة المركزية التي تحددها الدولة الموقعة على الاتفاقية هي وزارة العدل، وفقا لأحكام الاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية استلام الوثائق والبيانات والأوراق من الجهة الطالبة، وإرسالها إلى الجهات المعنية، حيث تقوم بدور الوسيط في تنفيذ هذه الاتفاقيات.


وأشار التلهوني إلى أن الاتفاقيات تنص على اعتماد اللغتين العربية والإسبانية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية كلغة محايدة تستخدم في حال حدوث أي خلاف بين الطرفين.


وأكد الوزير أن هذه الاتفاقيات تحقق مصلحة الأردن العليا، المتمثلة في تسليم واستلام الأشخاص، وتعزيز التعاون والمساعدة القضائية، كما تتيح لبعض الأردنيين قضاء مدد محكومياتهم داخل المملكة بدلا من قضائها في دول أخرى.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"النواب" يُقرّ مشاريع قوانين ويُحيل "وادي الأردن" و"التربية والموارد البشرية" إلى اللجان المُختصة

شؤون برلمانية "النواب" يُقرّ مشاريع قوانين ويُحيل "وادي الأردن" و"التربية والموارد البشرية" إلى اللجان المُختصة

ن

أخبار الشركات شركة بوابة البرق للحوسبة السحابية توقّع عقداً استراتيجياً لتقديم خدمات SAP مع شركة نبراس للطاقة

ب

أخبار محلية مزارعو الكرك يقبلون على زراعة البقوليات

الحرم المكي الشريف

منوعات مقطع مصوّر يكشف عن آلية تنظيف سطح الكعبة المشرفة

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية وحكومات عربية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية وحكومات عربية

الأردن .. 35 تاجرًا ومروجًا في قبضة مكافحة المخدرات خلال أيام

أخبار محلية الأردن .. 35 تاجرًا ومروجًا في قبضة مكافحة المخدرات خلال أيام

وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات إربد

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات إربد

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 






الأكثر مشاهدة