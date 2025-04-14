النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كما ورد من اللجنة القانونية، بعد مناقشات طويلة حول مواد القانون.

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وشهدت الجلسة جدلا حادا بعد رفض النواب فتح المادة 4 من المشروع لإضافة جملة "وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية"، وهو التعديل الذي كان قد تقدم به بعض النواب.