النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة

وشهدت الجلسة جدلا حادا بعد رفض النواب فتح المادة 4 من المشروع لإضافة جملة "وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية"، وهو التعديل الذي كان قد تقدم به بعض النواب.
وأدى هذا القرار إلى انسحاب عدد من النواب من الجلسة احتجاجا على رفض التعديل.
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