النواب يناشدون الملك بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري - ناشد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية طالب الصرايرة جلالة الملك عبدالله الثاني بشمول جميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض الجامعية.

اضافة اعلان



وقال الصرايرة، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المجلس يأمل بصدور مكرمة ملكية حول شمول الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة ولم يتم شمولهم.



وأضاف أن الطلبة بأمس الحاجة لهذه المنح والقروض في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة على الأسر والطلاب من أجل استكمال تعليمهم الجامعي.



وتبنى مجلس النواب مناشدة لجنة التعليم والشباب النيابية من أجل شمول جميع الطلبة الذين طبقوا شروط الاستفادة.



يشار إلى أنه تم ترشيح 57747 ألف طالب وطالبة للاستفادة من المنح والقروض الجامعية، من أصل 89 ألف طالب وطالبة قدموا طلبات للاستفادة.

