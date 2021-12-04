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النواب يناقشون إعلان النوايا الإثنين

السبت، 04-12-2021 07:14 ص

النواب يناقشون إعلان النوايا الإثنين

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الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة رقابية، ينظر خلالها بطلب مقدم من 76 نائباً؛ لمناقشة اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل مؤخرا، سنداً لأحكام المواد من (131- 133) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

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وقال المجلس في بيان، "قرر عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق 6/12/2021 الساعة 10:30 صباحاً؛ لمناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة (رقابية)".


وبحسب جدول أعمال الجلسة الرقابية، ترد الحكومة على 15 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب.


وتتضمن الأسئلة كتاب وزير الصحة في رده على سؤال النائب أسامة القوابعة، وكتاب وزير العدل، وكتاب محافظ البنك المركزي جواباً عن السؤال المقدم من النائب ريما العموش.


وتتضمن الجلسة أيضا مناقشة كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية في رده على سؤال النائب محمد عناد الفايز، وكتاب وزير الأشغال العامة والإسكان في رده على سؤال النائب السيد علي الخلايلة.


وتناقش الجلسة كتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية في رده على سؤال النائب محمد الشطناوي، وكتاب وزير التربية والتعليم في رده على سؤال النائب بلال المومني.


ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير السياحة والآثار في رده على سؤال النائب عبد الرحيم المعايعة، وكتاب وزير السياحة والآثار في رده على سؤال النائب محمد بني ياسين.


الجلسة، تناقش أيضا كتاب وزير البيئة في رده على سؤال النائب عبد السلام الخضير، وكتاب وزير الدولة لشؤون الإعلام في رده على سؤال النائب ضرار الحراسيس.


كما يناقش كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية في رده على سؤال النائب أحمد القطاونة، وكتاب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في رده على سؤال النائبة تمام الرياطي.


ويناقش المجلس أيضا كتاب وزير البيئة وكتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية في رده على سؤال النائب عمر النبر، وكتاب وزير المالية في رده على سؤال النائب زيد العتوم، بالإضافة إلى كتاب وزير الزراعة وكتاب وزير المياه والري في رده على سؤال النائب عطا إبداح.


 




 

 


 

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