النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية

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الوكيل الإخباري- عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب محمد الرعود، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بواقع القطاع التعليمي. اضافة اعلان





وقال الرعود إن الاجتماع تناول جملة من القضايا التي تمس قطاع التعليم بمختلف مستوياته، مؤكدًا حرص اللجنة على متابعة التوصيات والمقترحات الصادرة عنها، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف مواجهة التحديات والارتقاء بالمنظومة التعليمية.



وأشار إلى أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع ردود وزارة التربية والتعليم على التوصيات والاستفسارات السابقة، والتي طُرحت خلال اللقاءات السابقة بين اللجنة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.



وأوضح الرعود أن وزارة التعليم العالي بصدد دراسة تخفيض مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا في التخصصات الإنسانية والعلمية، إلى جانب العودة إلى تعليمات وأُسس المعادلة لغايات التجسير كما كانت سابقًا، والتي ستصدر هذه التعليمات قريبًا.



وأضاف أن الوزارة تتجه أيضًا إلى زيادة دعم الجامعات في الجنوب، والسماح لها بالقبول المباشر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على هذه الجامعات.



وأكد الرعود استمرار اللجنة في تنفيذ برنامج زياراتها الميدانية إلى الجامعات في مختلف مناطق المملكة، مشددًا على أهمية هذه الزيارات في تقييم واقع التعليم العالي، ورصد التحديات التي تواجه الجامعات، وفي مقدمتها ارتفاع المديونية.



من جانبهم، شدد النواب تمارا ناصر الدين، هدى العتوم، إبراهيم القرالة، إبراهيم الحميدي، وجهاد مدانات، على ضرورة وضع خطة عمل شاملة لمتابعة واقع التعليم، بما يضمن تحسين جودة المخرجات التعليمية في جميع المراحل والمستويات.