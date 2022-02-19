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السبت، 19-02-2022 09:16 م

النواب يناقشون قوانين مُعادة من الأعيان ويستمعون لردود حكومية على 14 سؤالاً نيابياً

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الوكيل الاخباري - قرر رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين المقبل، لمناقشة جدول أعمال الجلسة العاشرة (رقابية).

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وفي جدول أعمال الجلسة تلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة، والإجازات والاعتذارات، والطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة (91) من الدستور والمقدم من ستة وثمانين نائباً، والاقتراح المقدم من واحد وتسعين نائباً والمتضمن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.


وفي الجلسة كتاب دولة رئيس مجلس الأعيان رقم (72) تاريخ 18/1/2022 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 (المعاد من مجلس الاعيان).


كما وستعرض الجلسة قرار اللجنة القانونية رقم (3) تاريخ 23/1/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 (المعاد من مجلس الأعيان).


ووفق جدول الأعمال ستتضمن الجلسة العاشرة كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (5871) تاريخ 25/1/2022 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.


كما سيتلقى النواب ردودهم على 14 سؤالا نيابيا، على أن يتم تعيين موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة.

 




 

 


 

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