الإثنين 2026-03-30 09:36 ص

النواب يناقشون مشاريع قوانين تشمل المنافسة والسير والملكية العقارية

مجلس النواب
الإثنين، 30-03-2026 07:30 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين محوّلة من لجانه المختصة والحكومة، وأخرى مُعادة من مجلس الأعيان، فيما تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية الاستماع إلى الملاحظات بشأن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


ويشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، المُعاد من مجلس الأعيان، بعد إجراء تعديلات على مادتين فيه.

وكان الأعيان قد رفض قرار النواب بشطب عبارة "أي ممارسات" من المادة (3) من مشروع القانون والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما رفض حذف عبارة "أو أي صورة أخرى" من المادة (6) الخاصة بتعريف التركز الاقتصادي.

ويعيد تعديل قانون المنافسة هيكلة مديرية المنافسة لتصبح دائرة حماية المنافسة، مع تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتعزيز استقلاليتها وتغليظ العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة.

كما يناقش المجلس قرار لجنته المالية بشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الحكومتين الأردنية والإيطالية لسنة 2024.

وتنص الاتفاقية على تقديم الجانب الإيطالي قرضًا ميسرًا غير مشروط بقيمة 50 مليون يورو، بهدف دعم أحد مشاريع الموازنة العامة، وموجّه بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة.
 
 


رمضان يسجل أعلى معدل لحوادث السير في الأردن

