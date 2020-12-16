النواب يناقش صيغة رده على خطاب العرش اليوم

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، جلسته الثانية برئاسة عبد المنعم العودات، الأربعاء ، لمناقشة صيغة رد المجلس على خطاب العرش السامي، تمهيدا لإقرارها ورفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.

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ويتضمن جدول أعمال جلسة النواب أيضا حلف اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الذين لم يقسموا سندا لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي للمجلس، إضافة إلى انتخاب أعضاء لجان المجلس البالغ عددها 15 لجنة دائمة، سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.

ويرفع مجلسا الأعيان والنواب، كلا على حدة، الأحد المقبل ردهما على خطاب العرش.

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