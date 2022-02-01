النواب يناقش قانوني الأحزاب والانتخاب اليوم

الوكيل الإخباري - تجتمع الثلاثاء، لجنتان نيابيتان، لمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب، إضافة لمناقشة توصيات حول انقطاع التيار الكهربائي.

اضافة اعلان



وبحسب جدول نشاطات المجلس تناقش اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الأحزاب السياسية 2021 ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021 بحضور عدد من أمناء الأحزاب السياسية.



كما تجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة توصيات اللجنة حول انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي.



قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الاثنين، إن الانقطاعات في التيار الكهربائي التي طالت عدة مناطق في الأردن وخاصة العاصمة عمّان "غير مقبولة"، وذلك بعد أن شهدت عدة محافظات في المملكة تساقطا غزيرا للثلوج.



وقّع أكثر من 80 نائبا على مذكرة، لطلب عقد جلسة عامة تحت قبة البرلمان لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات في وسط الأردن و لمحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق النائب زيد العتوم السبت.



كما قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، فراس العجارمة، الاثنين، إن "التوصية الرئيسية" التي ستصدر عن اللجنة هي تحويل ملف انقطاع الكهرباء عن مناطق في الأردن بينها عمّان إلى القضاء.

