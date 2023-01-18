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النواب يناقش قرار لجنته القانونية بشأن الفايز في جلسة مغلقة

الأربعاء، 18-01-2023 11:25 ص

النواب يناقش قرار لجنته القانونية بشأن الفايز في جلسة مغلقة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

قرر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إغلاق جلسته المنعقدة في هذه الأثناء أمام ممثلي وسائل الإعلام وذلك لمناقشة قرار اللجنة القانونية بشأن النائب محمد عناد الفايز.اضافة اعلان


وقال المكتب الإعلامي في مجلس النواب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الجلسة ستكون مغلقة ولن يتم بثها عبر منصات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن استكمال جدول الأعمال من عدمه يعود إلى رئيس المجلس.

وأشار إلى أنه سيتم اطلاع وسائل الإعلام على قرار مجلس النواب بشأن النائب الفايز فور الانتهاء من الجلسة.

يذكر أن المجلس قام بإضافة قرار اللجنة القانونية تاريخ 2023/01/17 والمتعلق بالنائب محمد عناد الفايز على جدول أعمال الجلسة السابعة.

 




 

 


 

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