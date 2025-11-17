النواب يناقش معدّل "خدمة العلم" ويعطيه صفة الاستعجال

08:33 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754071 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة تشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي وردته من الحكومة، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، مع إعطائه صفة الاستعجال. اضافة اعلان





وكان سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أعلن في آب الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد.



رئيس الوزراء جعفر حسان، أكد أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون من ضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لبدء تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد، مطلع شهر شباط من العام المقبل.