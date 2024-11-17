النواب ينتخبون رئيسهم غداً

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الوكيل الإخباري- بعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة يوم غد الاثنين بخطاب العرش لجلالة الملك عبدالله الثاني، يشرع أعضاء مجلس النواب العشرين في انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم. اضافة اعلان





ويتنافس على رئاسة النواب؛ رئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي والنائب المخضرم صالح العرموطي.



وكانت أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي خمس كتل نيابية تضم نحو 105 برلمانيا وبرلمانية دعم النائب أحمد الصفدي لموقع رئيس مجلس النواب، كما أعلنت عن توافقها على تشكيلة المكتب الدائم.



وبعد أن يفرغ النواب من انتخاب رئيس المجلس ونوابه الأول والثاني ومساعديه وتشكيل اللجان والتوافق عليها، سيشرع مجلس النواب لعدد من الملفات الهامة أبرزها الرد على خطاب العرش وذلك عبر تشكيل لجنة للرد على الخطاب، وسيجري بوقت لاحق الاستماع لخطاب الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان المكلفة مؤخرا.



وفور الانتهاء من كل تلك الملفات سيشرع النواب بأهم استحقاق دستوري وهو مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، إلى جانب العديد من مشاريع القوانين التي هي بحوزة المجلس.