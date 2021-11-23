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الثلاثاء، 23-11-2021 06:28 م

النواب ينتخب أعضاء لجانه المالية والاقتصاد والتوجيه الوطني

نواب


الوكيل الاخباري - انتخب مجلس النواب، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، المحامي عبد الكريم الدغمي، أعضاء لجنتي: المالية، والاقتصاد والاستثمار، فيما توافق على تشكيل لجنة التوجيه الوطني.

وفاز بعضوية اللجنة المالية النواب: نمر العبادي، وعمر النبر، وسالم الضمور، وخالد البستنجي، ومحمد العلاقمة، وأسماء الرواحنة، ويسار الخصاونة، ومحمد الفايز، ومحمد السعودي، وضرار الحراسيس، وفراس العجارمة. 

وانتخب المجلس أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار، وهم النواب: عبد الرحمن العوايشة، وايمن مدانات، وعبد السلام الذيابات، وعبيد ياسين، وخير أبو صعيليك، وعبدالله ابو زيد، وطلال النسور، واندريه حواري، ومحمد جرادات، وآمال الشقران، وهايل عياش.

 وتشكلت لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بالتوافق من النواب: عمر العياصرة، وعمر الزيود، وسالم العمري، واحمد عشا، وخلدون شويات، وأسماء الرواحنة، وإسماعيل المشاقبة، وذياب المساعيد، ويسار الخصاونة، ورائد الظهراوي، وينال فريحات.

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