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الثلاثاء، 04-01-2022 05:12 م

النواب ينقل صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

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مجلس النواب


الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس النواب تعديلاً دستورياً على المادة 17 من مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 71 من الدستور الأردني، نُقلت بموجبه صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز بدلاً من محكمة الاستئناف المختصة بالدائرة الانتخابية للنائب الذي يواجه طعناً بصحة نيابته.

 

وجاء في النص المعدل: يلغى نص الفقر (1) من المادة ويستعاض عنها بما يلي:اضافة اعلان


"تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".

الجدير ذكره أن قرارات محكمة التمييز قطعية.

 




 

 


 

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