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الأربعاء، 14-09-2022 06:33 ص

النواب يواصلون اليوم مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل

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الوكيل الاخباري - يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، بعد أن أقر مادة واحدة منه يوم الاثنين.

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وقررت اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة الموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.


ووافق المجلس على قرار اللجنة المتعلق بالمادة الأولى، ويسمى فيها القانون بـ "قانون حقوق الطفل لسنة 2022" ويعمل به بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وأشاد رئيس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات، بـ "دعم النواب لعمل اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون، ما ساهم بالخروج بمشروع قانون توافقي يتماشى مع ديننا الإسلامي الحنيف والدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية، والنظام العام".


 




 

 


 

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