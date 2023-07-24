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النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم

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الإثنين، 24-07-2023 06:27 ص

النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم

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الوكيل الاخباري - تواصل لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ مناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، من قبل اللجنة النيابية القانونية.

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وتستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.


وتناقش اللجنة المالية خلال اجتماعها، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة في دائرة الأراضي والمساحة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.


وتناقش اللجنة الإدارية موضوع المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة، كما وتبحث لجنة الزراعة والمياه والبادية في مواضيع تتعلق بالقطاع المائي.


وتطلع لجنة المرأة وشؤون الأسرة على واقع حال الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.


 




 

 


 

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