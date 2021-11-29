"النواب" يواصل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة.. أسماء

الوكيل الاخباري - واصل مجلس النواب في جلسة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، تشكيل لجانه الدائمة، بانتخاب أعضاء لجان: الزراعة والعمل والطاقة.

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ويستكمل المجلس يوم غد الثلاثاء، انتخاب أعضاء اللجان الأربع المتبقية، وهي لجان: السياحة، والحريات، وفلسطين، والمرأة، بعد الانتهاء من تشكيل 11 لجنة دائمة.



وفاز بعضوية لجنة الزراعة والمياه والبادية، النواب: عماد العدوان، ومحمد العلاقمة، ومجحم الصقور، وعبد الحليم الحمود، وعلي الغزاوي، وفادي العدوان، وناجح العدوان، وعبد السلام الخضير، وجميل العشوش، وعطا ابداح، وعودة النوايشة.



وانتخب المجلس أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان من النواب: رمزي العجارمة، سليمان أبو يحيى، جعفر ربابعة، يحيى عبيدات، تمام الرياطي، عيد النعيمات، حسين الحراسيس، حسن الرياطي، أسامة القوابعة، عبد السلام الخضير، وعبد الرحمن العوايشة.



وحاز على أعلى الأصوات في انتخابات عضوية لجنة الطاقة والثروة المعدنية كلاً من: طلال النسور، ومحمد الفايز، وفراس العجارمة، وعمر النبر، وعبدالله عواد، ونضال الحياري، سالم الضمور، وزيد العتوم، وعارف السعايدة، وضرار الحراسيس، وماجد الرواشدة. ووقف أعضاء المجلس دقيقة صمت في بداية الجلسة، وقرأوا الفاتحة على روحي الشهيد وصفي التل، ونجل النائب جميل العشوش.



وقال الدغمي، نستذكر في هذه الأيام الذكرى الخمسين لاستشهاد البطل الأردني وصفي التل الذي يذكره جميع الأردنيين، رجلاً عروبياً وطنياً ناضل من أجل ازدهار الأمة وناضل من أجل فلسطين التي كانت هاجسه الدائم، كما الأردن.