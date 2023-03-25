السبت 25-03-2023
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السبت، 25-03-2023 04:06 م

النواب يواصل مناقشة المعدل لقانون الشركات الاحد

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الوكيل الإخباري- يواصل مجلس النواب في جلسة صباحية يوم غد الأحد، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2022.اضافة اعلان


وكان المجلس أقر عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة لشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

 




 

 


 

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