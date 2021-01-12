الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس ومنخفض قادم

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة

وفيات الثلاثاء 12/1/2021

تطورات جديدة هامة في التعامل مع فيروس كورونا في المملكة

أجواء لطيفة الحرارة .. الثلاثاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الصحة العالمية: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021

فيسبوك: لا خطط لرفع الحظر عن حساب ترامب

كندا: 80 وفاة و 5207 إصابات بكورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو

الثلاثاء، 12-01-2021 09:21 ص

لليوم السادس

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة

120217104817269050114
مجلس النواب - أرشيفية


الوكيل الإخباري - يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لليوم السادس، حيث يحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 20 دقيقة، ونصف ساعة للكتلة تحت قبة البرلمان.

اضافة اعلان

وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت الثلاثاء الماضي 88 نائبا، لغاية أمس الاثنين.

 

وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة التي تُشكّل، ومجلس النواب تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، للحصول على ثقته.


وقدمت الحكومة من خلال بيانها الوزاري، ما مجموعه 157 التزاما، وتم تحليل البيان إلى 7 محاور شاملة، وفق مركز الحياة - راصد المختص في الشأن البرلماني.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
نوااا

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

9e764373-b69e-4b35-8d51-c7274497c078

ترحيب نيابي بقرار المصالحة الخليجية

134550392_233361654851342_1616588754370059975_o

كلمة النائب محمد يحيى المحارمة خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة الخصاونة

نواب

مطالبة بتحسين أوضاع المستخدمين المدنيين في الجيش

320201113524289421949

تطورات عودة عمل النوادي الرياضية والمسابح

f0b1120c-cbb0-46dd-a92f-0fbd09e2c5d1

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

أخبار متعلقة
نوااا

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

f0b1120c-cbb0-46dd-a92f-0fbd09e2c5d1

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

131174326_214185076883461_484023889637496273_n

النائب البستنجي: الإغلاقات المستمرة أضرت بالمواطنين

f8558f7a-9c16-4a14-b1ea-6f947c167cd3

مجلس النواب يبدأ مناقشات بيان الثقة اليوم

4df0d21a-2a52-44b4-b16c-4a6e4658db00

النواب يتسلمون مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

5d1caa59-ec13-47da-8254-21fa5690bd7a

الخصاونة يلتقي كتلتي العزم والمسيرة اليوم