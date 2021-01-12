النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة

الوكيل الإخباري - يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لليوم السادس، حيث يحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 20 دقيقة، ونصف ساعة للكتلة تحت قبة البرلمان.

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وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت الثلاثاء الماضي 88 نائبا، لغاية أمس الاثنين.



وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة التي تُشكّل، ومجلس النواب تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، للحصول على ثقته.



وقدمت الحكومة من خلال بيانها الوزاري، ما مجموعه 157 التزاما، وتم تحليل البيان إلى 7 محاور شاملة، وفق مركز الحياة - راصد المختص في الشأن البرلماني.

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