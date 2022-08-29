النواب يواصل مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية الثلاثاء

االوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

يستكمل مجلس النواب، غداً الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، في جلستين صباحية ومسائية، اعتبارا من المادة 34.

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وأقر المجلس حتى الآن 33 مادة من أصل 52 وردت في مشروع القانون.



وأدرجت الأمانة العامة لمجلس النواب، قرار لجنة الصحة والبيئة رقم (2) تاريخ 2022/8/27 والمتضمن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 على جدول الأعمال.



ويهدف مشروع قانون البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022 وممارسة الأعمال إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.



كما يهدف مشروع القانون إلى القضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد؛ بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثماريَّة، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.