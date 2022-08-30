النواب يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

الوكيل الإخباري - يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد أن أقر النواب 33 مادة في المشروع من أصل 52.

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وباشر مجلس النواب منذ نحو أسبوعين مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.



وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".



وتعقد الثلاثاء لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة اجتماعا لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.



وتناقش اللجنة الإدارية خطة تحديث القطاع العام، فيما تُناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية موضوع الطرق الزراعية.