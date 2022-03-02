النواب يواصل مناقشة معدل تنمية المدن والقرى

الوكيل الإخباري - واصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدِّل لقانون بنك تنمية المدن والقرى، في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس، المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.

اضافة اعلان



واقر النواب المادتين 5 و6 من مواد المشروع قبل أن يرفع الدغمي الجلسة بسبب فقدان النصاب.

وينقل المشروع مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك الذي تم تغيير اسمه إلى "بنك التنمية المحلية"، فضلاً عن تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك ليصبح برئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية أمين عام الوزارة، وخمسة اعضاء يعينهم الوزير، إضافة إلى ممثلي وزارات المالية والأشغال والتخطيط، والبنك المركزي.



