النواب يوافق على حوافز إضافية للمستثمرين وفق أسس ومعايير محددة

الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، على تعديل المادة 13 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

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وتضمنت المادة، منح مجلس الوزراء صلاحية إعطاء حوافز أو مزايا أو إعفاءات إضافية للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة.

وصادقت المادة 13 على منح مجلس الوزراء صلاحية إعطاء حوافز إضافية بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات في حال حقق المستثمر شروط الحوافز ووفق أسس ومعايير محددة ومنها مراعاة تشغيل 350 من الأردنيين و50% عاملات أردنيات ومراعاة الأنشطة ذات القيمة المضافة وعلى اللجنة مراجعة ومعالجة أي ازدواج ضريبي لصناديق الاستثمار أو صناديق الاستثمار المشترك عن الاستثمار المباشر وغير المباشر.